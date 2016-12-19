Полиция проверяет обстоятельства конфликта со стрельбой на Новоколомяжском проспекте

"Пионер", но не тот.

В полицию Приморского района поступило сообщение из больницы о том, что 51-летний мужчина с травматическим ранением руки обратился за медицинской помощью. Его состояние врачи оценили как удовлетворительное.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что инцидент произошел вечером 1 мая около 21:30 в парадной дома 12-1 по Новоколомяжскому проспекту, где во время конфликта неизвестный несколько раз выстрелил в потерпевшего из аэрозольного пистолета "Пионер".

В результате оперативных мероприятий полицейские задержали 36-летнего жителя Петербурга, работающего логистом-оператором. В отношении подозреваемого составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Ранее Piter.TV сообщал, что двое детей пострадали в ДТП под Всеволожском.

Фото: Piter,TV