Двое детей пострадали в ДТП под Всеволожском

Водитель Chery, где находились дети, был госпитализирован.

Накануне, 1 мая, около 11:15 на автодороге "Подъезд к деревне Кавголово" во Всеволожском районе Ленобласти произошло лобовое столкновение, в котором пострадали двое детей.

По предварительной информации, 31-летний водитель BMW X5 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Chery Tiggo 4 под управлением 38-летнего мужчины. В результате аварии водитель Chery с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, особую тревогу вызывает состояние двоих детей 2016 и 2018 годов рождения, находившихся в салоне Chery. Один ребёнок был госпитализирован в тяжёлом состоянии, второй — в удовлетворительном. В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Фото: Piter.TV