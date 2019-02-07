Полиция разыскивает тех, кто осквернил мемориал "Ополченцы" в Пушкине

Возбуждено уголовное дело.

Утром 1 мая на одном из памятников мемориального комплекса "Зеленый пояс Славы" в Пушкинском районе Санкт-Петербурга была обнаружена оскорбительная надпись. По данным 78.ru, городские службы оперативно ликвидировали следы вандализма.

Правоохранительные органы незамедлительно начали поиски злоумышленников. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм".

"Зеленый пояс Славы", где произошел инцидент, включает более 80 памятников и мемориальных сооружений, созданных в 1960-х годах по инициативе поэта Михаила Дудина. Власти города и общественные организации призывают граждан проявлять бдительность и сообщать любую информацию, которая может помочь в поисках вандалов.

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Фото: Piter.TV