В частный дом в Сосновом Бору ворвались двое и угрожали расправой

Злоумышленников разыскивают.

Накануне, 30 апреля, в полицию Соснового Бора поступило сообщение от 42-летней жительницы дачного товарищества "Лесное" о вооруженном нападении — двое неизвестных, приехавших на автомобиле Kia Sportage, ворвались в частный дом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, угрожали 45-летнему мужу женщины предметом, похожим на пистолет. После чего злоумышленники скрылись с места происшествия.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, одновременно принимаются оперативные меры по установлению и задержанию подозреваемых, а местных жителей просят сообщать любую информацию, которая может помочь следствию.

Ранее Piter.TV сообщал, что бездомная женщина подожгла цветочный магазин в Ленобласти.

Фото: Piter.TV