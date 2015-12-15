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В частный дом в Сосновом Бору ворвались двое и угрожали расправой
Сегодня, 16:53
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В частный дом в Сосновом Бору ворвались двое и угрожали расправой

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Злоумышленников разыскивают.

Накануне, 30 апреля, в полицию Соснового Бора поступило сообщение от 42-летней жительницы дачного товарищества "Лесное" о вооруженном нападении — двое неизвестных, приехавших на автомобиле Kia Sportage, ворвались в частный дом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, угрожали 45-летнему мужу женщины предметом, похожим на пистолет. После чего злоумышленники скрылись с места происшествия.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, одновременно принимаются оперативные меры по установлению и задержанию подозреваемых, а местных жителей просят сообщать любую информацию, которая может помочь следствию.

Ранее Piter.TV сообщал, что бездомная женщина подожгла цветочный магазин в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: петербургская полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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