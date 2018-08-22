А комтранс насчитал почти 23 тыс. нарушений.

С начала сезона на электросамокаты в Петербурге пожаловались более 10 тыс. раз, рассказали в городском комитете по транспорту 24 июля.

На "горячую линию" поступило 1,4 тыс. обращений, 8,6 тыс. заявок направили через бот в Telegram. А ведомство насчитало почти 23 тыс. нарушений со стороны пользователей кикшеринга. Самое распространенное – неспешивание на пешеходных переходах (19,6 тыс. случаев).

Информация обо всех нарушениях была передана операторам кикшеринга для принятия соответствующих мер. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

О нарушениях получится сообщить по номеру телефона: +7 (812) 240-92-72, а также через бот @Samokat_ru_bot.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге ограничили скорость электросамокатов на тротуарах до 10 км/ч.

Фото: Piter.TV