В Петербурге ограничили скорость электросамокатов на тротуарах до 10 км/ч

Власти также планируют применять видеоаналитику для выявления нарушений и требуют от компаний аренды ужесточения контроля.

С 1 июля 2025 года в Петербурге вступили в силу новые ограничения по скорости для средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах. Согласно постановлению правительства города, движение электросамокатов, электровелосипедов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и электрических велосипедов на пешеходных зонах и тротуарах запрещено со скоростью выше 10 км/ч. Об этом сообщает РГ.

Значительная часть курьеров работает неофициально. Теперь для каждого курьера обязательно наличие идентификационного номера на транспортном средстве, форме и сумке, что позволит отслеживать и идентифицировать нарушителей, в том числе с помощью системы видеонаблюдения города.

Эксперт рабочей группы при правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов сообщил, что в Петербурге уже разрабатывается программное обеспечение, позволяющее с помощью видеоаналитики выявлять нарушителей ПДД на электросамокатах, включая езду вдвоем и движение без остановки на пешеходных переходах.

В петербургской Дирекции по организации дорожного движения готов программный модуль, в котором видеоаналитика распознает не спешившегося на пешеходном переходе электросамокатчика и езду вдвоем. И в ближайшее время на улицах Петербурга, на пешеходных переходах появятся такого рода умные камеры. Дмитрий Попов, эксперт рабочей группы при правительстве РФ по безопасности дорожного движения

Планируется, что видеокамеры смогут фиксировать скорость движения, однако пока неясно, смогут ли они точно определять, движется ли самокатчик по тротуару, выделенной дорожке или проезжей части. При этом некоторые эксперты выражают сомнения, что скорость в 10 км/ч, примерно равная скорости бегающего пешехода, не приведет к увеличению травм. Председатель комиссии по транспорту Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев подчеркнул, что в приоритете находится безопасность пешеходов, поскольку улицы и тротуары предназначены для них. Федеральные правила дорожного движения также закрепляют приоритет пешеходов при совмещенном движении с велосипедистами и пользователями СИМ.

Ранее на Piter.TV: комтранс Петербурга утвердил список зон запрета для передвижения курьеров на СИМ.

Фото: Piter.TV