Осужденному пожизненно неонацисту не выплатят компенсацию за напугавших его собак в "Крестах"

Пожизненно заключенный пожаловался на собаку кинолога, сопровождавшего его при каждом выходе из камеры в период с 8 по 25 сентября 2023 года.

Колпинский районный суд Петербурга рассмотрел административное дело по иску бывшего лидера неонацистской группировки Алексея Воеводина к следственному изолятору "Кресты-2" о взыскании денежной компенсации. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 29 февраля.

Пожизненно заключенный пожаловался на собаку кинолога, сопровождавшего его при каждом выходе из камеры в период с 8 по 25 сентября 2023 года. Животное "гавкало, не имело намордников, находилось от истца на расстоянии около метра и создавало опасность". Агрессивное поведение собаки пугало мужчину, по его версии, причиненный вред подлежит компенсации в размере 144 тыс. рублей.

Суд отказал в удовлетворении иска и сослался на приказ, в соответствии с которым для усиления сопровождения возможно использование служебной собаки.

В 2022 году Алексей Воеводин подавал иск к АО "Почта России", связанный с нарушением срока пересылки письма. Он потребовал взыскать с почты 55 тыс. рублей. Суд встал на сторону заключенного, однако ему выплатили 3 тыс. рублей.

Отметим, что Алексей Воеводин в 2011 году был приговорен к пожизненному сроку за преступления на почве экстремизма. Членам его группировки инкриминировали восемь нападений и семь убийств.

Фото: Piter.TV