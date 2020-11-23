"Зенит" получил три очка после победы над "Сочи" со счетом 2:1

Два гола команде принес Сердар Азмун.

Матч между "Зенитом" и "Сочи" на стадионе "Фишт" завершился со счетом 2:1. Игра прошла в рамках 25 тура Российской Премьер-Лиги. В честь дня космонавтики все матчи тура будут начинаться со слов "Поехали!" Юрия Гагарина.

Первый тайм прошел без голов. Вильмар Барриос получил "желтую" карточку. Счет открыл сочинский клуб на 58-й минуте. В ворота сине-бело-голубых забил Никита Бурмистров. "Зенит" отыгрался уже спустя 5 минут. Автором гола в ворота соперника стал Сердар Азмун. Таким образом, на 63-й минуте счет сравнялся — 1:1. На 80-й минуте Сердар принес клубу еще один гол в этой игре.

На протяжении матча тренерский состав сделал четыре замены. На 73-й минуте Малкома на поле заменил Андрей Мостовой. На 85-й — вместо Дзюбы вышел Магомед Оздоев. На 90-й минуте на скамейку сели Азмун и Вендел. Вместо них последние минуты игры на поле провели Александр Ерохин и Себастьян Дриусси. Деян Ловрен получил травму и не смог быть вместе с командой. К основному времени матча добавили 4 минуты.

Победа принесла "Зениту " три очка. Сине-бело-голубые находятся на первом месте в турнирной таблице РПЛ.

Фото: Piter.TV