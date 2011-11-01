"Зенит" сыграет с "Шальке" в матче на сборах в Австрии

Тренировки сине-бело-голубых пройдут в Австрии с 28 июня по 11 июля.

Игра "Зенита" и "Шальке-04" пройдет 3 июля в Куфштайне. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба 14 июня.

Товарищеские матчи с немецкой командой проходили дважды - в 2007 и 2018 году. Между клубами заключено соглашение, в рамках которого происходит сотрудничество в области спорта, строительства, обучения и т.п.

Напомним, что сейчас футболисты сине-бело-голубых проходят медосмотр. Врачебную комиссию уже завершили Михаил Кержаков, Даниил Шамкин, Данил Круговой и Даниил Одоевский. Состояние здоровья спортсменов проверяли кардиологи, травматологи, офтальмологи, неврологи, ЛОР и специалисты функциональной диагностики.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Миранчук не собирается переходить в "Зенит". По словам футболиста, он на 100% останется в Бергамо.