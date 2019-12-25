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Футболисты сине-бело-голубых проходят медосмотр
Сегодня, 15:19
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Футболисты сине-бело-голубых проходят медосмотр

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Комиссию прошли Кержаков, Круговой, Шамкин и Одоевский. У остальных все впереди.

С 13 июня футболисты "Зенита", не вошедшие в национальные сборные, начали проходить медосмотры в центре СОГАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. 

Врачебную комиссию уже завершили Михаил Кержаков, Даниил Шамкин, Данил Круговой и Даниил Одоевский. Состояние здоровья спортсменов проверяли кардиологи, травматологи, офтальмологи, неврологи, ЛОР и специалисты функциональной диагностики. 

Напомним, что четыре зенитовца вошли в стартовый состав сборной России по футболу на матч против Бельгии. Команда под руководством Станислава Черчесова вышла на поле в следующем составе. В воротах – Антон Шунин, в обороне – Джикия, Семёнов, Фернандес, Жирков, Баринов. Полузащита – Оздоев, Кузяев, Головин, Зобнин. В нападении – Артем Дзюба, капитан команды.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Теги: зенит, медосмотр, петербург, футбол
Категории: Футбол в России и Европе, Зенит, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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