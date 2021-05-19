Миранчук заявил, что не собирается переходить в "Зенит"

По словам футболиста, он на 100% останется в Бергамо.

Полузащитник "Аталанты" и сборной России по футболу Алексей Миранчук ответил на слухи о возможном переходе в "Зенит". Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Nobel.

По словам комментатора "Матч ТВ" Нобеля Арустамяна, в январе-феврале были слухи о том, что 25-летний игрок вернется в Россию и продолжит карьеру в составе чемпионов России.

Я об этом слышал, удивился. Но мне здесь все нравится, я начинаю получать удовольствие от футбола, от усталости после тренировки, после работы. Конечно, у меня есть амбиции. Я хочу больше играть, хочу помогать ребятам, давать результат какой-то. Алексей Миранчук, полузащитник "Аталанты"

Он также заявил, что на 100% процентов останется в Бергамо и будет дальше работать над своей игрой.

Напомним, Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" из "Локомотива" в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб 34 матчах во всех турнирах и забил девять голов.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" стал 33-м в списке самых ценных футбольных брендов мира.

Видео: YouTube / Nobel