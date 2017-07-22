"Зенит" обыграл "Рубин" на домашней арене

Петербургский клуб встречался с командой из Казани на стадионе "Санкт-Петербург Арена".

"Зенит" обыграл "Рубин" со счетом 2:1. Игра второго тура Российской футбольной Премьер-Лиги прошла на стадионе "Санкт-Петербург Арена".

Счет в матче открыл Рифат Жемалетдинов голом в ворота "Зенита". Он забил в добавленное время в конце первого тайма. Ответный гол оформил Себастьян Дриусси, новичок петербургского клуба. На 91-й минуте Дриусси забил второй мяч и принес "Зениту" победу.

Начало матча запомнилось двумя инцидентами. Фанаты "Зенита" устроили акцию протеста из-за проблем с реализацией абонементов. Болельщикам пришлось ждать от пяти до десяти часов, чтобы получить купленные в интернете абонементы.

Сегодня на стадионе "Санкт-Петербург Арена" из-за плохой погоды закрывали крышу. Во время матча купол над стадионом протек и стал заливать внутренности арены.

По итогам двух встреч сине-бело-голубые набрали шесть очков. Следующим матчем для петербуржцев станет игра в рамках Лиги Европы против израильского клуба "Бней Иегуда". Гостевой матч пройдет 27 июля в Тель-Авиве.

Видео: instagram.com/pol_osi