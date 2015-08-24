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Град заставил закрыть крышу "Санкт-Петербург Арены" ради матча "Зенита"
Сегодня, 16:52
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mari_dolbish
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Град заставил закрыть крышу "Санкт-Петербург Арены" ради матча "Зенита"

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Сегодня, 22 июля, Петербург накрыл сильный ливень и град, что привело к затоплению нескольких улиц города.

На стадионе "Санкт-Петербург Арена" закрыли крышу. Это связано с непогодой в Северной столице, сообщила пресс-служба "Зенита".

Сегодня, 22 июля, "Зенит" проведет на стадионе матч против казанского "Рубина". Петербург сегодня накрыл град и сильный дождь, из-за чего даже затопило несколько улиц города. Ради комфорта болельщиков и футболистов было принято решение закрыть крышу стадиона на Крестовском острове.

Ранее Piter.TV сообщил, что из-за большого потока пассажиров на вход закрыли станцию метро "Крестовский остров".

Игра в рамках второго тура Российской футбольной Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Рубином" начнется в 17:30. 

Фото: piterarena.com

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Категории: Зенит Общество Лента новостей Новости СПб Спорт

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