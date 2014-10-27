  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Перед непогодой петербуржцам посоветовали проверить состояние подвальных и цокольных помещений
Сегодня, 22:31
67
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Перед непогодой петербуржцам посоветовали проверить состояние подвальных и цокольных помещений

0 0

Завтра в городе ожидаются ливни.

В связи с ожидаемыми ливнями ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" рекомендует собственникам подвальных и цокольных помещений проверить запорные и дренажные устройства, отметили 22 августа в пресс-службе организации. 

По существующим нормам и правилам канализационные выпуски подвальных и цокольных помещений должны быть оборудованы отсекающими устройствами (запорной арматурой: задвижками, затворами), которые помогают избежать подтопления подвалов. Самая частая причина подтопления подвальных и цокольных помещений в период дождей – отсутствие таких устройств.

Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 

Ответственность за исправность отсекающих устройств несут собственники помещений.

Ранее в ГУ МЧС России по Петербургу заявили, что 23 августа в городе местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, усиление ветра до 20-25 м/с. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: гуп водоканал санкт-петербурга, непогода в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии