ВИДЕО: Бухарестскую затопило мощным ливнем

Канализации не справились с последствиями сильного дождя, из-за чего улицы Фрунзенского района залило водой.

В Петербурге из-за сильного дождя затопило Бухарестскую улицу. Вода накрыла дорожное полотно примерно на 15 сантиметров, из-за чего автомобилистам приходится ехать на низкой скорости.

Проблема возникла из-за ливневых канализаций. Они оказались не готовы к большому напору воды. В ближайшее время вода сойдет, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на городской Водоканал.

Схожая ситуация возникла на улице Салова. Там задымилась пожарная машина, которая долго находилась в воде. Очевидцы отметили, что залит и подземный переход к платформе станции метро "Международная" на проспекте Славы. Проблемы наблюдаются и в других частях Фрунзенского района.

Ранее Piter.TV сообщал о граде, который атаковал город днем сегодня, 22 июля.

Видео: vk.com/extra_call