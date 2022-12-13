Стало известно расписание матчей "Зенита" на апрель

Матч 21-го тура "Зенит" — "Урал" запланирован на 1 апреля.

Российская Премьер-лига опубликовала в субботу расписание 21-го и 22-го туров чемпионата России, в которых будут участвовать футболисты "Зенита".

Сине-бело-голубые сразятся с "Уралом" в субботу, 1 апреля. Игра пройдет на "Газпром Арене". "Схватка" начнется в 19:00.

Матч 22-го тура "Локомотив" — "Зенит" состоится в воскресенье, 9 апреля. За победу спортсмены сразятся в Москве. Игра начнется в 19:00.

Напомним, что товарищеский матч "Зенита" с "Фенербахче" пройдет 23 марта. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Футболисты будут играть в Стамбуле. Все вырученные от проведения матча средства будут направлены на гуманитарную помощь для жителей Турции, которые пострадали во время землетрясений.

Ранее на Piter.tv: сотрудники Александровской больницы собрали более 500 кг гумпомощи для Турции и Сирии.

Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"