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Стало известно расписание матчей "Зенита" на апрель
Сегодня, 16:59
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Стало известно расписание матчей "Зенита" на апрель

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Матч 21-го тура "Зенит" — "Урал" запланирован на 1 апреля.

Российская Премьер-лига опубликовала в субботу расписание 21-го и 22-го туров чемпионата России, в которых будут участвовать футболисты "Зенита". 

Сине-бело-голубые сразятся с "Уралом" в субботу, 1 апреля. Игра пройдет на "Газпром Арене". "Схватка" начнется в 19:00. 

Матч  22-го тура "Локомотив" — "Зенит" состоится в воскресенье, 9 апреля. За победу спортсмены сразятся в Москве. Игра начнется в 19:00. 

Напомним, что товарищеский матч "Зенита" с  "Фенербахче"  пройдет 23 марта. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Футболисты будут играть в Стамбуле. Все вырученные от проведения матча средства будут направлены на  гуманитарную помощь для жителей Турции, которые пострадали во время землетрясений. 

Ранее на Piter.tv: сотрудники Александровской больницы собрали более 500 кг гумпомощи для Турции и Сирии.

Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"

Теги: зенит, российская премьер-лига, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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