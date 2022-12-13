  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сотрудники Александровской больницы собрали более 500 кг гумпомощи для Турции и Сирии
Сегодня, 16:40
125
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Сотрудники Александровской больницы собрали более 500 кг гумпомощи для Турции и Сирии

0 0

Посылки передадут в Центр международных гуманитарных связей.

Работники  Александровской больницы собрали более 500 килограммов гуманитарной помощи для граждан Турции и Сирии, которые пострадали во время землетрясений. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава Петербурга.

Медики отдали одеяла, матрасы, подушки, теплые вещи и продукты. Посылки передадут в Центр международных гуманитарных связей.

Напомним, в конце февраля в Турции и в некоторых районах Сирии произошли серьезные землетрясения и афтершоки.Число жертв землетрясений в Турции превысило 47 тысяч. В Сирии погибло более 1,5 тыс. жителей.

Ранее на Piter.tv: жителей Петербурга предупредили о паводках.

Фото: пресс-служба Комздрава

Теги: александровская больница, гуманитарная помощь, помощь сирии, помощь турции
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии