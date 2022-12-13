Сотрудники Александровской больницы собрали более 500 кг гумпомощи для Турции и Сирии

Посылки передадут в Центр международных гуманитарных связей.

Работники Александровской больницы собрали более 500 килограммов гуманитарной помощи для граждан Турции и Сирии, которые пострадали во время землетрясений. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава Петербурга.

Медики отдали одеяла, матрасы, подушки, теплые вещи и продукты. Посылки передадут в Центр международных гуманитарных связей.

Напомним, в конце февраля в Турции и в некоторых районах Сирии произошли серьезные землетрясения и афтершоки.Число жертв землетрясений в Турции превысило 47 тысяч. В Сирии погибло более 1,5 тыс. жителей.

Ранее на Piter.tv: жителей Петербурга предупредили о паводках.

Фото: пресс-служба Комздрава