Игроки "Зенита" поздравили болельщиков с Новым годом

Футболисты пожелали удачного года, здоровья и позитива.

Футболисты петербургского "Зенита" поздравили своих болельщиков с Новым годом. Видеообращение за день до праздника появилось в официальном группе клуба ВКонтакте.

Капитан команды Бранислав Иванович пожелал традиционных счастья, успехов и здоровья, полузащитник Александр Ерохин загадал еще более успешный год для клуба и фанатов. Магомед Оздоев, Алексей Сутормин и Олег Шатов желали позитива и улыбок, исполнения желаний и гармонии в семье, а вратарь Михаил Кержаков отметил, что главное в новом году - "не отравиться оливье".

Видео полнится закадровыми вставками и "ляпами", что сделало его особенно забавным для фанатов и пользователей сети.

Ранее "Зенит" назвал десять важных итогов первой половины сезона.

Видео: ФК "Зенит" / ВКонтакте