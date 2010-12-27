Больше всего отличились Дзюба и Азмун.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" назвал десять важных итогов первой половины сезона 2019 года. Руководство команды отметило успехи нападающего Артема Дзюбы. Его признали лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. В активе спортсмена - 11 голов. Он также стал лучшим по количеству ударов головой. На счету футболиста их 25.

Игрок отличился в количестве касаний в чужой штрафной (120). Третье место в данном рейтинге занял футболист Сердар Азмун (102). Последний попал в список по количеству голевых моментов. Он признан лучшим. В этой позиции ему удалось обогнать Дзюбу, который получил лишь второе место.

Ранее Piter.tv писал о том, что два "Зенита" - казанский и петербургский - вышли в финал Кубка России по волейболу.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"

