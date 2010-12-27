  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Зенит" назвал десять важных итогов первой половины сезона
Сегодня, 6:26
90
lesjasap

"Зенит" назвал десять важных итогов первой половины сезона

0 0

Больше всего отличились Дзюба и Азмун.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" назвал десять важных итогов первой половины сезона 2019 года. Руководство команды отметило успехи нападающего Артема Дзюбы. Его признали лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. В активе спортсмена -  11 голов. Он также стал лучшим по количеству ударов головой. На счету футболиста их 25. 

Игрок отличился в количестве касаний в чужой штрафной (120). Третье место в данном рейтинге занял футболист Сердар Азмун (102). Последний попал в список по количеству голевых моментов. Он признан лучшим. В этой позиции ему удалось обогнать Дзюбу, который получил лишь второе место.

Ранее Piter.tv писал о том, что два "Зенита" - казанский и петербургский - вышли в финал Кубка России по волейболу.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"
 

Теги: артем дзюба, итоги года, сердар азмун
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии