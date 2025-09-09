В Иране конфискуют имущество экс-футболиста "Зенита" Азмуна

Его подозревают в поддержке Израиля и США.

Власти Ирана обвинили бывшего нападающего "Зенита" Сердара Азмуна, выступающего за "Аль-Ахли" из ОАЭ, в поддержке Израиля и США. Об этом сообщает агентство Fars.

По информации источника, 31-летней игрок фигурирует в списке из 16 человек, чье имущество будет арестовано и конфисковано в пользу государства. Отмечается, что обвиняемые проживают за пределами Ирана и подозреваются в "пособничестве противнику". При этом не уточняется, какие именно действия вменяются в вину фигурантам.

Напомним, Сердар Азмун играл в "Зените" с 2019-го по 2022 год. В составе сине-бело-голубых нападающий стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и двух Суперкубков России. На его счету 104 матча и 62 забитых гола.

