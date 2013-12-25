"Зенит" подал апелляцию на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков

Игроки призвали УЕФА руководствоваться принципами, заложенными в Уставе организации.

Сине-бело-голубые направили апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Члены клуба не приняли решение спортивной организации, управляющей футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии, об отстранении российских команд от еврокубков в сезоне-2022/23. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ФК "Зенит".

Игроки призвали УЕФА руководствоваться принципами, заложенными в Уставе организации. Они просят исключить дискриминацию по политическим, религиозным, расовым и другим причинам. Поддержали петербургский клуб и ФК "Динамо", ФК "Сочи" м ПФК ЦСКА. Они попросили Спортивный арбитражный суд оперативно рассмотреть обращения.

Ранее на Piter.tv: матч "Зенита" со "Спартаком" покажут в кинотеатрах Петербурга.

Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"