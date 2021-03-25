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Ловрен планирует остаться в "Зените"
Сегодня, 13:00
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Ловрен планирует остаться в "Зените"

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В феврале на сборах "Зенита" игрок серьезно повредил связки голеностопа.

 Хорватский защитник Деян Ловрен планирует остаться в "Зените". Об этом сообщили в в "РБ Спорт".

Футболист уже полгода живет на родине, но еще один сезон он хочет провести в составе сине-бело-голубых. Однако его возвращение в клуб остается под вопросом, нет ясности по поводу восстановления спортсмена после травмы. 

Напомним, что в феврале на сборах "Зенита" игрок серьезно повредил связки голеностопа. За состоянием футболиста наблюдают врачи. 

Отметим, что Деян не попал в заявку на матчи сборной в Лиге Наций. Деян верит, что отработает оставшийся период в контракте с петербургским клубом.

Ранее на Piter.tv: в ФК "Зенит" объявили об уходе Дзюбы.

Фото:  Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"

Теги: ловрен, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе,

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