В Японии из-за землетрясения погибли минимум 65 человек

Пострадало свыше 100 жителей.

В Японии уже третьи сутки продолжаются землетрясения. Подземные толчки заметили в центральной части страны. В результате случившегося погибли минимум 65 человек. Об этом сообщили в ТАСС.

Пострадало свыше 100 человек. Хуже всего ситуация в Исикаве. Префектура оказалась в эпицентре бедствия. Здесь после землетрясения начались пожары. Они уничтожили более 200 жилых домов. Кроме того, более 100 построек было разрушено во время колебаний земли.

Сейсмологи прогнозируют новые толчки до конца недели. Жители отметили странное поведение птиц, которые собираются в большие стаи, образуя объемные фигуры.

Добавим, что на территории страны произошла серия мощных землетрясений с максимальной магнитудой 7,6 балла. Подземные толчки были зафиксированы в 16:10 вечера по местному времени (в 10:10 утра 1 января по времени Москвы).

Ранее на Piter.tv: волны цунами высотой пять метров достигли западного побережья Японии.

Фото: Pxhere