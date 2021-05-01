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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6

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Эпицентр землетрясения находился рядом с префектурой Мияги.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у северо-восточного побережья японского острова Хонсю. Такую информацию предоставило ТАСС со ссылкой на Национальное метеорологическое управление.

Эпицентр землетрясения находился рядом с префектурой Мияги. Очаг залегал на глубине 60 км под океанским дном.

Сильные толчки зафиксировали в Ибараки, Фукусиме, Токио, Тибу. Информация о пострадавших не поступала.

Из-за сильного ветра на востоке Китая погибли 11 человек.

Видео: Youtube/Disaster Compilations

Теги: землетрясение, япония
Категории: Лента новостей,

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