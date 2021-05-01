В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у северо-восточного побережья японского острова Хонсю. Такую информацию предоставило ТАСС со ссылкой на Национальное метеорологическое управление.
Эпицентр землетрясения находился рядом с префектурой Мияги. Очаг залегал на глубине 60 км под океанским дном.
Сильные толчки зафиксировали в Ибараки, Фукусиме, Токио, Тибу. Информация о пострадавших не поступала.
Из-за сильного ветра на востоке Китая погибли 11 человек.
Видео: Youtube/Disaster Compilations
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