На Алтае введён режим повышенной готовности из-за сильного землетрясения

Согласно информации МЧС, землетрясение произошло рано утром и его интенсивность в эпицентре достигала 8,5 балла.

В Республике Алтай введен режим повышенной готовности в связи с землетрясением магнитудой 6,4, произошедшим в Кош-Агачском районе. Об этом сообщили власти региона.

Глава республики Андрей Турчак в своём Telegram-канале предупредил о возможных проблемах с водоснабжением в четырёх сёлах Кош-Агачского района. В ряде районов зафиксированы повреждения. Предварительно, незначительные. Сообщения о разрушениях не соответствуют действительности.

В настоящее время специалисты проводят обследование скважин, для населения организована доставка питьевой воды. Сообщается об отмене занятий в школах и массовых мероприятий.

Кроме того, подземные толчки также были зафиксированы в соседних регионах. По данным сейсмологов, интенсивность сотрясений в эпицентре землетрясения достигла 8,5 баллов по шкале MSK-64, что соответствует частичному разрушению зданий.

Ранее Piter.TV сообщал, что ученые прогнозируют появление суперцунами рядом с США.

Видео: очевидцы в социальных сетях