Рената Литвинова сняла клип на песню Земфиры "Пальто"

В клипе с пометкой "official lyric video" камера следует за строчками из текста песни.

Земфира представила новый клип "Пальто", режиссером которого выступила Рената Литвинова.

В клипе с пометкой "official lyric video" камера следует за строчками из текста песни, появляющимися на окнах, аудиокассете альбома Земфиры "Вендетта" 2005 года, бокалах, одежде и других предметах.

Последние слова мелькают несколько раз – на них обозначена дата 4 декабря 2021 года. Также в клипе можно заметить число 4.29 и координаты 55.558741° 37.378847°.

Рената Литвинова снимет новый фильм в Петербурге.

Фото и видео: YouTube / zemfira