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Рената Литвинова снимет новый фильм в Петербурге
Сегодня, 8:36
110
Alena_Zinovieva

Рената Литвинова снимет новый фильм в Петербурге

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Она заявила, что хотела бы снять что-то простое, без огромных декораций.

Рената Литвинова хочет снять новый фильм в Петербурге. Съемки картины начнутся в апреле. Об этом она рассказала ТАСС.

На данный момент идет кастинг актеров и выбор локаций. Литвинова вновь выступит в роли режиссера, сценариста и актрисы в одном фильме. Она призналась, что хотела бы снять что-то простое, без огромных декораций.

"Где было бы больше молчания, вернуться в кино крупных кадров и без слов", - рассказала Рената.

Ранее мы публиковали рецензию на фильм "Северный ветер" Ренаты Литвиновой.

Фото: Instagram / renatalitvinovaofficiall

Теги: рената литвинова, съемки фильма
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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olimenes
Сегодня 9:09

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