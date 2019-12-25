Рената Литвинова снимет новый фильм в Петербурге

Она заявила, что хотела бы снять что-то простое, без огромных декораций.

Рената Литвинова хочет снять новый фильм в Петербурге. Съемки картины начнутся в апреле. Об этом она рассказала ТАСС.

На данный момент идет кастинг актеров и выбор локаций. Литвинова вновь выступит в роли режиссера, сценариста и актрисы в одном фильме. Она призналась, что хотела бы снять что-то простое, без огромных декораций.

"Где было бы больше молчания, вернуться в кино крупных кадров и без слов", - рассказала Рената.

Ранее мы публиковали рецензию на фильм "Северный ветер" Ренаты Литвиновой.

Фото: Instagram / renatalitvinovaofficiall