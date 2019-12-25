Рената Литвинова снимет новый фильм в Петербурге

Рената Литвинова хочет снять новый фильм в Петербурге. Съемки картины начнутся в апреле. Об этом она рассказала ТАСС.
На данный момент идет кастинг актеров и выбор локаций. Литвинова вновь выступит в роли режиссера, сценариста и актрисы в одном фильме. Она призналась, что хотела бы снять что-то простое, без огромных декораций.
"Где было бы больше молчания, вернуться в кино крупных кадров и без слов", - рассказала Рената.
Ранее мы публиковали рецензию на фильм "Северный ветер" Ренаты Литвиновой.
Фото: Instagram / renatalitvinovaofficiall
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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