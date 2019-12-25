Наркотический сон о России и великий матриархат: рецензия на фильм "Северный ветер" Ренаты Литвиновой

6 февраля выходит в прокат фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Музыку для киноленты написала певица Земфира, а главные роли исполнили Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Татьяна Пилецкая, Светлана Ходченкова и Никита Кукушкин.

Кинолента "Северный ветер" выросла из оригинального сюжета одноименной пьесы написанной и поставленной на сцене МХТ имени Чехова самой Ренатой Литвиновой. При переносе на кинопленку постановка претерпела некоторые изменения. Теперь в киноадаптации "Северного ветра" нет условных временных границ и отсутствует всякое совпадение с реальными персонажами.

В центре сюжета женщины влиятельного клана, которые правят на территории Северных полей. Каждый год все они собираются за новогодним столом. Это обязательное условие, иначе может произойти что-то ужасное. Новый год в "Северном ветре" некий сюжетный якорь. Зрителям предстоит "отметить" праздник пять раз, а может и больше. У влиятельного клана свои временные рамки, в которых тринадцать часов. Эта сюрриалистичная гротескная сцена выглядит, словно оммаж на любимый приём Киры Муратовой — навязчивое повторение. Собственно, "Северный ветер" и посвящен её памяти.

Большая часть действий происходит в таинственном особняке, который напоминает чеховскую усадьбу, где много лет назад вырубили вишневый сад. В целом весь фильм напоминает театральную постановку с мрачными бёртоновскими декорациями. За пределами особняка — обезлюдевшие пустоши и стены Кремля, которые утопают в густом еловом бору. Героини вскользь упоминают, что где-то дальше к северу идет война, то и дело меняется власть. Однако для великого матриархата это абсолютно несущественный момент.

Центральная интрига связана с помолвкой единственного сына главной героини Маргариты (Рената Литвинова) — Бенедикта (Антон Шагин). Он приводит в дом милую и застенчивую стюардессу по имени Фанни, которую играет дочь Ренаты Литвиновой — Ульяна Добровская. Вскоре девушка пропадает, а место невесты Бенедикта занимает сестра Фаина (Софья Эрнст). Далее зрителям раскрывают разные ипостаси любви — неожиданная страсть кузена Бориса (Максим Суханов) к оперной певице (Хибла Герзмава), извращённое влечение пластического хирурга (Никита Кукушкин) к неказистой представительнице клана Аде (Манана Тотибадзе) и безответная любовь Фаины к Бенедикту, которая буквально отравляет особняк. Героиня Литвиновой также испытывает любовные муки. Всё экранное время она всматривается в горизонт в надежде увидеть своего любимого.

"Северный ветер" — панегирик по любви. Литвинова вновь создала сюрриалистичную сказку, которая похожа на наркотические сны. Усиливают этот эффект анахронизмы: клан всё ещё пользуется царскими рублями, но закапывает их в сундуках под землю. В доме смешались электрические бра, свечи на канделябрах и телефон с отдельным динамиком на проводе.

Вновь на экране перед зрителями предстают самодостаточные женские персонажи. Литвинова настолько прорабатывает героинь, что экранным мужчинам остается лишь спиться или сойти с ума. Скорее всего этот фильм не понравится тем, кто ценит мужское начало в культуре. При этом кинолента не скатывается в фемповестку. В героине Литвиновой, на которой держится весь матриархальный особняк, читается некая горесть бремени. Литвиновский матриархат обуславливается тем, что мужчины так и не смогли повзрослеть и взять на себя власть над территорией Северных полей.

Литвинова также не стесняется обнажать цинизм по отношению к смерти, но на этот раз во славу любви. Аналогичный флёр мы видим и в "Последней сказке Риты".

В итоге "Северный ветер" гротескный телеспектакль, который снабдили интертекстуальностью от "Ста лет одиночества" Маркеса до "Дня опричника" Владимира Сорокина. Фильм невероятно атмосферный, даже обладает какой-то кинематографичной магией.

По традиции работы Литвиновой сразу же четко и ясно обозначают границы своей аудитории. Если вам чужды артхаусные театральные постановки, то просмотр "Северного ветра" врят ли вас заинтересует.

Текст: Ирина Чаплина

Фото: sonypictures