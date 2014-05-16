В Ленобласти земельный капитал многодетным будет поступать в течение 60 дней

Раньше средства поступали в течение 90 дней.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сокращении сроков перечисления земельного капитала многодетным семьям. Теперь средства будут поступать в течение 60 дней, а не 90, как это было ранее. Также в Год семьи Ленобласть продлила срок действия земельного капитала с 3 до 4 лет с момента его получения.

Постановление разработано по обращению на мою прямую линию семьи из Лодейнопольского района. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Многодетная семья в Ленинградской области может получить земельный участок на территории региона за счёт земельного капитала. Первым этапом оформления земельного капитала является получение многодетной семьёй сертификата "Земельный капитал в Ленинградской области". За получением сертификата многодетные семьи обращаются в органы местного самоуправления муниципального района (городского округа) по месту жительства.

Вторым этапом является обращение за распоряжением средствами земельного капитала, которые, при принятии положительного решения, будут направляться лицу, продавшему земельный участок.

Ранее Дрозденко озвучил изменения мер соцподдержки семей с детьми в Ленобласти.

Фото: pxhere