Здания железнодорожной станции Кушелевка в Петербурге признаны памятниками

Комплекс построек железнодорожной станции Кушелевка в Санкт-Петербурге официально признан объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующее распоряжение издал Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

В реестр включены четыре здания, расположенные по адресу: Политехническая улица, дом 1 (литеры Б, В, О) и дом 1, корпус 3 (литера Б). Территория, известная сегодня как Кушелевка, получила своё название в конце XVIII века, когда сенатор Иван Иванович Кушелев приобрёл Спасскую мызу. В начале XX века земли перешли к Санкт-Петербургскому акционерному строительному обществу. Именно тогда здесь развернулось масштабное строительство: была проложена Соединительная линия между Имперской и Финляндской железными дорогами, а также возведены здания станции.

В период с 1911 по 1913 годы были построены три двухэтажных жилых дома и кирпичная товарная контора. Архитектура выполнена в популярном в то время кирпичном стиле: фасады украшены орнаментальными композициями из выступающей кладки, карнизами и декорированными перемычками. В этих домах проживали сотрудники железной дороги — начальник станции, составители поездов, стрелочники и кондукторы.

Движение по Финляндской соединительной линии было открыто в октябре 1913 года. Вскоре линия вошла в состав Николаевской железной дороги, а с 1914 года началось регулярное грузовое сообщение. В годы Первой мировой войны стратегическое значение объекта возросло: в 1915 году был уложен второй путь на участке Полюстрово – Пискаревка – Кушелевка.

В советский период станция оставалась важным транспортным узлом Ленинграда. В годы Советско-финляндской войны (1939–1940) она служила распорядительной станцией для снабжения армий. В 1958 году участок был переведён на электротягу.

Сегодня здания станции используются по назначению: в них расположены общежития, хозяйственные постройки и многоквартирный жилой дом. Присвоение статуса памятника истории обеспечит сохранение этих объектов, которые являются важной частью наследия Петербурга и связаны с развитием его транспортной инфраструктуры.

