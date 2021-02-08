Дом архитектора Сюзора на Казанской стал памятником регионального значения

Здание на Казанской улице, 42, известное как дом архитектора Сюзора, официально признано объектом культурного наследия регионального значения и внесено в единый государственный реестр. Об этом сообщили в КГИОП.

История этого участка уходит корнями в XVIII век, а свой нынешний облик дом начал приобретать в начале XIX столетия, когда на месте деревянных построек возвели каменное трёхэтажное здание в стиле классицизма с дворовыми флигелями.

Ключевой этап в жизни дома связан с именем его владельца — Павла Сюзора. В 1895 году он приобрёл этот особняк, а в 1905–1906 годах по собственному проекту провёл масштабную реконструкцию: здание и флигели были надстроены до пяти этажей, а фасад приобрёл характерные черты модерна. Именно в этом доме выдающийся архитектор скончался в 1919 году.

Как и многие доходные дома того времени, здание имело смешанную структуру: здесь располагались жилые квартиры, сдаваемые в аренду, а на первых этажах функционировали пять магазинов, мастерские и другие заведения.

В годы войны дом пострадал от попадания бомбы, а в советское время лишился части оригинального декора. Сегодня это обычный многоквартирный жилой дом.

