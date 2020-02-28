Пороховые погреба в Лисьем Носу признаны региональным памятником

Построенное в 1863–1865 годах и перестроенное на рубеже XIX–XX веков, здание является частью фортификационного комплекса Кронштадтской крепости.

Здание бывших пороховых погребов в посёлке Лисий Нос получило статус объекта культурного наследия регионального значения и было включено в единый государственный реестр. Ранее оно находилось в списке выявленных объектов культурного наследия. Сооружение расположено по адресу: Морской проспект, 42.

Построенное в 1863–1865 годах и перестроенное на рубеже XIX–XX веков, здание является частью фортификационного комплекса Кронштадтской крепости. Реконструкция крепости в 1861–1868 годах велась под руководством военного инженера Константина Яковлевича Зверева по проекту Эдуарда Ивановича Тотлебена.

Изначально погреба предназначались для хранения до 13,5 тысяч пудов пороха, однако к 1890-м годам утратили своё значение из-за перехода на бетонные конструкции в фортификации. В 1899 году после ремонта к зданию был надстроен второй этаж с полуциркульными окнами, известняковыми вставками и треугольным фронтоном, выполненным в "кирпичном" стиле. Яркой архитектурной деталью стала восьмигранная труба с геометрическим орнаментом.

В годы Великой Отечественной войны пристань у мыса Лисий Нос выполняла важную функцию военно-морской транспортной базы ("Малая дорога жизни"), обеспечивая снабжение Кронштадта и Ораниенбаумского плацдарма.

После войны здание использовалось как военный склад Балтийского флота, а затем как филиал Центрального научно-исследовательского института военного кораблестроения. В настоящее время оно находится в ведении одного из подразделений Министерства обороны РФ.

