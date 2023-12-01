Дворец спортивных игр "Зенит" на Бутлерова признан памятником регионального значения

Дворец "Зенит" стал первым в СССР крытым манежем для тренировок футболистов на поле, соответствующем международным стандартам — его размеры составляют 100 на 62 метра.

Дворец спортивных игр "Зенит", расположенный по адресу: улица Бутлерова, 9, официально признан памятником архитектуры. По данным КГИОП, здание было спроектировано в 1972–1974 годах в ЛенЗНИИЭП архитекторами Григорием Морозовым и Валентиной Савельевой.

Особое значение имеет инженерное решение, разработанное конструктором Олегом Курбатовым, — перекрытие огромного прямоугольного поля без промежуточных опор. 27 декабря 1975 года дворец был введен в эксплуатацию.

