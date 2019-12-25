Здание Володарского (Невского) райсовета признано памятником

Здание администрации Невского района на проспекте Обуховской Обороны, 163, официально признано объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующее распоряжение издал КГИОП, о чём комитет сообщил 23 марта.

Это строение, возведённое в 1930-х годах, является ярким образцом советской неоклассики. Архитектурный ансамбль был спроектирован Е. А. Левинсоном, И. И. Фоминым и Г. Е. Гедике. Изначально здание задумывалось как доминанта и композиционный центр площади у Володарского моста, формируя торжественный фасад набережной Невы.

В архитектуре прослеживается монументальность и строгость пропорций. Проект сочетает в себе конструктивистские приёмы с классическими элементами: портиком, стилобатом, антаблементом, а также выразительным витражом на восточном фасаде.

С конца 1940-х годов здесь располагался районный совет (сначала Володарского, затем Невского района). В настоящее время в этих стенах работает администрация Невского района Петербурга.

Фото: пресс-служба КГИОП