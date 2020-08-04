  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Привокзальная площадь в Ломоносове оказалась в воде
Сегодня, 13:34
148
nadezhda_sib

Привокзальная площадь в Ломоносове оказалась в воде

0 0

Вода проникла в здание вокзала.

Подтопление на Привокзальной площади в Ломоносове ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петродворцового района.

С последствиями таяния снега боролись утром 26 февраля. Вода попала даже в служебное помещение вокзала. По словам пресс-службы, ливневка в очередной раз не справилась с большим объемом осадков. 

Дорожники проверили работу патрубков, а Водоканал произвел откачку воды из здания вокзала. На данный момент работы окончены. 

Ранее Беглов заявил о том, что за несколько дней невозможно убрать весь снег. 

Фото: vk.com/pet_spb

Теги: подтопление, растаявший снег
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии