Привокзальная площадь в Ломоносове оказалась в воде

Подтопление на Привокзальной площади в Ломоносове ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петродворцового района.
С последствиями таяния снега боролись утром 26 февраля. Вода попала даже в служебное помещение вокзала. По словам пресс-службы, ливневка в очередной раз не справилась с большим объемом осадков.
Дорожники проверили работу патрубков, а Водоканал произвел откачку воды из здания вокзала. На данный момент работы окончены.
Ранее Беглов заявил о том, что за несколько дней невозможно убрать весь снег.
Фото: vk.com/pet_spb
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