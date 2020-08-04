Привокзальная площадь в Ломоносове оказалась в воде

Вода проникла в здание вокзала.

Подтопление на Привокзальной площади в Ломоносове ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петродворцового района.

С последствиями таяния снега боролись утром 26 февраля. Вода попала даже в служебное помещение вокзала. По словам пресс-службы, ливневка в очередной раз не справилась с большим объемом осадков.



Дорожники проверили работу патрубков, а Водоканал произвел откачку воды из здания вокзала. На данный момент работы окончены.

Ранее Беглов заявил о том, что за несколько дней невозможно убрать весь снег.

Фото: vk.com/pet_spb