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Беглов заявил о том, что за несколько дней невозможно убрать весь снег
Сегодня, 13:03
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Беглов заявил о том, что за несколько дней невозможно убрать весь снег

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С городских дорог вывезено около 124 тысяч куб. метров снега после снегопада в праздничные февральские дни.

Губернатор Петербурга Александр Беглов извинился перед горожанами за шум от уборочной техники по ночам и сказал о том, что убрать город от снега за 2-3 дня невозможно. Заявления прозвучали накануне в эфире телеканала "78".

По словам градоначальника, Петербург подготовился к зиме, закупил дополнительную технику, увеличил штат дворников и рабочих, которые чистят крыши. Снег в водоемы городе выбрасывать не будут. Беглов попросил соблюдать петербуржцев правила зимней парковки и убирать свои машину с тех территорий, где ночью планируется уборка.

В праздничные дни с 21 по 23 февраля выпало 33 см осадков. То, что не успели убрать, сейчас начало таять. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: осадки, снег, уборка города
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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