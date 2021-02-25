Съезд с Васильевского острова подтопило из-за тающего снега

"Утренний потоп", - подписал свое видео автор.

Из-за потепления в Петербурге начал таять снег. Огромная лужа образовалась и на Западном скоростном диаметре, где, по всей видимости, вовремя не убрали снег. Очевидцы засняли происходящее на видео.

Кадры были сделаны на съезде ЗСД на Васильевский остров. Пользователи обратили внимание, что такое происходит на платной магистрали. Другие, наоборот, лояльно отнеслись к растаявшему снегу: таковы законы природы.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в Петербурге сегодня составляет +2…+4 градусов. Такие значения на 4-5 градусов выше климатической нормы. Напомним, что еще вчера температура была "минусовой".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Теплосеть" перешла на усиленный режим работы из-за потепления.

Видео: vk.com/spb_today