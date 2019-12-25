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"Теплосеть" перешла на усиленный режим работы из-за потепления
Сегодня, 16:58
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nadezhda_sib

"Теплосеть" перешла на усиленный режим работы из-за потепления

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В случае вытекания воды на поверхность нельзя ни в коем случае приближаться к зоне разлива.

С сегодняшнего дня, 24 февраля, АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" переходит на усиленный режим работы из-за предстоящего потепления. Морозы сменяются "плюсовой" температурой. 

Как объяснил главный инженер предприятия Игорь Антонов, при изменении погодных условий проводится регулирование температуры теплоносителя. Это приводит к повышению нагрузки на системы отопления. Оперативные бригады работают в режиме повышенной готовности для скорейшей ликвидации возможных дефектов. 

Потепление также скажется и на образовании сосулек на козырьках. 

Фото: Piter.TV

Теги: теплосеть, трубопровод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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