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Жилищные службы готовятся бороться с сосульками в Петербурге из-за предстоящего потепления
Сегодня, 16:06
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Жилищные службы готовятся бороться с сосульками в Петербурге из-за предстоящего потепления

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На сегодняшний день кровли жилых домов очищают 1100 человек.

За два последних дня в Петербурге выпало 25 см снега. Для уборки осадков в эти выходные администрации районов привлекли дополнительные силы, сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

С утра внутриквартальные территории убирали 7,5 тыс. дворников, 622 единиц специализированной и уборочной техники. Кроме того, специалисты ручного труда используют средства малой механизации, которые значительно сокращают время на снегоочистку. За последние два дня вывезли около 2,2 тыс. кубических метров снега. 

Из-за повышения температуры в ближайшие дни на карнизах домов могут образоваться сосульки. Горожан просят с пониманием к объявлениям с просьбой убрать автомобили для оперативного и безопасного производства работ по сбросу снега с кровель многоквартирных домов. Сегодня кровли очищают более тысячи человек. 

Ранее в МЧС Петербурга предупредили об усилении ветра. 

Фото: Piter.TV 

Теги: жилищные службы, кровля, сосульки, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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