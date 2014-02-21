Жилищные службы готовятся бороться с сосульками в Петербурге из-за предстоящего потепления

На сегодняшний день кровли жилых домов очищают 1100 человек.

За два последних дня в Петербурге выпало 25 см снега. Для уборки осадков в эти выходные администрации районов привлекли дополнительные силы, сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

С утра внутриквартальные территории убирали 7,5 тыс. дворников, 622 единиц специализированной и уборочной техники. Кроме того, специалисты ручного труда используют средства малой механизации, которые значительно сокращают время на снегоочистку. За последние два дня вывезли около 2,2 тыс. кубических метров снега.

Из-за повышения температуры в ближайшие дни на карнизах домов могут образоваться сосульки. Горожан просят с пониманием к объявлениям с просьбой убрать автомобили для оперативного и безопасного производства работ по сбросу снега с кровель многоквартирных домов. Сегодня кровли очищают более тысячи человек.

Ранее в МЧС Петербурга предупредили об усилении ветра.

Фото: Piter.TV