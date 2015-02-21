В МЧС Петербурга предупредили об усилении ветра

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по номеру "01 или "112".

В Петербурге ожидается усиление юго-восточного ветра до 16 м/c. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западного УГМС".

Также в течение дня в Северной столице будет идти снег. К вечеру он усилится и перейдет в метель. Температура воздуха составит -9...-11 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.

При сильном ветре жителям города советуют поставить машину в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, избегать рекламных щитов, шатких строений и домов с неустойчивой кровлей, убрать вещи с балкона и закрыть окна.

Фото: Piter.TV