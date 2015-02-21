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Теплый атмосферный фронт принесет в Петербург метель
Сегодня, 8:56
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nadezhda_sib

Теплый атмосферный фронт принесет в Петербург метель

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Температура воздуха будет держаться на уровне -10 градусов.

Сегодня, 23 февраля, в Петербурге ожидаются осадки в виде снега, а к вечеру ― метели. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, на погоду Северной столицы окажет влияние приближающийся с северо-запада тёплый атмосферный фронт. Из-за него небо над городом затянет плотными облаками, и придет сильный снег.

Температура воздуха составит -9...-11 градусов. В Ленобласти будет -8...-13 градусов, на востоке возможно похолодание до -15 градусов. Порывы юго-восточного ветра достигнут 5-1- м/с. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы жалуются на уборку снега в городе. 

Фото: Piter.TV

Теги: метель, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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