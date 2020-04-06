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Суд разрешил снос Дома Лапина на Рижском проспекте
Сегодня, 16:07
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Суд разрешил снос Дома Лапина на Рижском проспекте

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Ранее сносом дома заинтересовались в Следственном комитете РФ.

Куйбышевский районный суд не удовлетворил иски градозащитников Олега Мухина и Романа Тимофеева о защите дома на Рижском проспекте, 26А. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 29 августа.

В сентябре прошлого года КГИОП дал добро на частичный снос исторического квартала. В ведомстве считают, что здание было построено после 1917-го года. На месте собираются построить дом. Объект принадлежит частному лицу и был сдан в аренду ООО "Цесма".

Градозащитники обратились в суд, чтобы отменить решение КГИОП. В отношении дома были приняты обеспечительные меры защиты, однако после того, как решения суда вступит в законную силу, его вновь будет разрешено сносить. 

Проектом предусматривается реконструкция исторического здания под многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой.

Ранее этот дом стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников КГИОП. За ситуацией следит глава СК РФ Александр Бастрыкин. 

Фото: ВКонтакте / Живой город

Теги: дом лапина, снос, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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