Здание медсанчасти им. Калинина сохранило за собой статус дома-памятника

Здание считают образцом "сталинского неоклассицизма".

Градозащитникам удалось отстоять статус медсанчасти завода им. Калинина на Васильевском острове. Апелляция оказалась успешной, и суд признал незаконным отказ КГИОП включить здание в реестр выявленных объектов культурного наследия. Об этом накануне сообщил депутат Борис Вишневский.

Решение суда означает, что объект должен быть защищен от сноса.

Здание находится на улице Одоевского, 10, литера А. До 2011 года в нем работал стационар. Затем помещение использовалось как складское.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что КГИОП одобрил противоаварийные работы в Доме Чубакова на Васильевском острове.

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров