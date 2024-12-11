В Петербурге пенсионерка получила 50 тысяч рублей за зажатую дверью автобуса ногу

Пенсионерку протащило по дороге за автобусом около 100 метров.

Прокуратура Невского района взыскала компенсацию морального вреда для 70-летней женщины, ногу которой зажало дверью в автобусе.

Установлено, что утром 9 марта 2024 года на остановке общественного транспорта вблизи дома 1 по проспекту Большевиков во время посадки в автобус левую ногу и сумку петербурженки зажало дверью. Водитель не обратил на это внимания и поехал. Пенсионерку протащило по дороге за автобусом около 100 метров, и только после этого шофер остановился.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Пострадавшей в больнице диагностировали множественные ушибы.

Прокуратура направила исковое заявление в суд о взыскании с организации-перевозчика в пользу пострадавшей компенсации морального вреда. Требования прокуратуры удовлетворены, в пользу петербурженки взыскано 50 тысяч рублей.

Ранее приставы помогли петербуржцам получить компенсацию 1,5 миллиона рублей за коммунальную аварию.

Фото: Piter.tv (архив)