Приставы помогли петербуржцам получить компенсацию 1,5 миллиона рублей за коммунальную аварию

Из-за воды пострадали брендовые дубленки, кожаные куртки, пальто, кроссовки. Супруги также были вынуждена несколько месяцев снимать другое жилье, так как квартира стала небезопасна для проживания.

В Калининском районе Петербурга судебные приставы помогли супругам получить компенсацию за затопленную квартиры. Коммунальная служба исполнила решение суда лишь после принудительных мер в отношении автопарка.

По данным петербургских приставов, квартира, принадлежащая супругам, пострадала в результате коммунальной аварии. Из-за сорванного крана стояка центрального отопления на чердаке произошла протечка воды. Из-за воды пострадали брендовые дубленки, кожаные куртки, пальто, кроссовки. Супруги также были вынуждена несколько месяцев снимать другое жилье, так как квартира стала небезопасна для проживания. Сумма причиненного ущерба составила почти 1,5 миллиона рублей, включая стоимость восстановительного ремонта, поврежденного имущества, а также работ по демонтажу/монтажу вещей, его вывозу и дезинфекции.

Жилкомсервис расплатился с задолженностью перед взыскателями после того, как судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении 24 автомобилей коммунальщиков. На данный момент права семейной пары восстановлены.

Фото: ФССП по Петербургу