Свыше 12 млн заявлений подали жители Ленобласти через Госуслуги в 2024 году

Благодарю внедрению национального проекта "Цифровая экономика" 100% массовых социально значимых госуслуг доступны жителям Ленинградской области в электронном формате.

В 2024 году жители Ленинградской области подали свыше 12 миллионов заявлений через портал Госуслуги, что превышает показатели 2023 года в четыре раза.

70% населения региона имеют подтвержденную учетную запись на портале. Ленинградская область вошла в топ-20 российских регионов по числу заявлений, поданных через Госуслуги.

Благодарю внедрению национального проекта "Цифровая экономика" 100% массовых социально значимых госуслуг доступны жителям Ленинградской области в электронном формате. Эту информацию предоставил руководитель комитета цифрового развития региона Андрей Сытник 14 января.

Наиболее востребованными услугами на портале Госуслуги стали предварительное согласование выделения земельных участков, прохождение технического осмотра транспортных средств и государственная регистрация самоходных машин.

Ранее мы сообщили о том, что для получения статуса безработного в Ленобласти ввели новые правила.

Фото: Комитет цифрового развития Ленинградской области