Для получения статуса безработного в Ленобласти ввели новые правила

План разрабатывается специалистами кадрового центра и принимается самим гражданином.

С 1 января 2025 года в Ленинградской области были обновлены правила получения статуса безработного. Теперь для этого необходимо заполнить анкету, пройти тестирование на профессиональную квалификацию и утвердить индивидуальный план.

План разрабатывается специалистами кадрового центра и принимается самим гражданином. В нём определяются требования к будущей профессии, такие как сфера деятельности, график работы и транспортные условия, а также предложения по возможностям государственной поддержки.

Теперь можно получать статус безработного не только по месту жительства, но и по месту временного пребывания, если имеется временная регистрация. После возвращения на постоянное место жительства статус можно восстановить в местном кадровом центре.

Заполнить анкету и обсудить план можно в любом отделении кадрового центра Ленинградской области.

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Фото: Piter.TV