На водоемах Ленобласти провели профилактические рейды в местах зимней рыбалки

Во время рейдов спасатели пообщались с рыбаками, рассказывая о мерах безопасности в зимнее время.

В минувшие выходные, 11 и 12 января, сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области организовали проверки мест выхода людей на лёд. Эти профилактические мероприятия охватывали несанкционированные ледовые переходы и водоемы, популярные среди любителей зимней рыбалки.

В рейдах участвовали представители ГИМС. Внимание спасателей привлекли такие объекты, как озеро Вуокса, реки Волхов, Свирь, а также бухта Петрокрепость и река Нева. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области в воскресенье, 12 января.

Во время рейдов спасатели пообщались с рыбаками, рассказывая о мерах безопасности в зимнее время. Им также раздали информационные буклеты с рекомендациями по безопасному поведению на льду.

Ранее мы сообщили о том, что электроснабжение после непогоды восстановили в 1209 населенных пунктах Ленобласти.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

