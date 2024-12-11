Электроснабжение после непогоды восстановили в 1209 населенных пунктах Ленобласти

Ремонтные бригады "Россети Ленэнерго" завершили восстановление 302 ЛЭП напряжением 6–10 кВ и удалили порядка 900 деревьев, упавших на защитные зоны линий.

Электроснабжение восстановлено в 1209 населенных пунктах Ленобласти после неблагоприятных погодных условий. Об этом проинформировала пресс-служба "Россети Ленэнерго" через свой Telegram-канал.

Сотрудники компании продолжают ликвидировать повреждения на линиях электропередач, возникшие вследствие плохой погоды. Ремонтные бригады завершили восстановление 302 ЛЭП напряжением 6–10 кВ и удалили порядка 900 деревьев, упавших на защитные зоны линий. Благодаря этим усилиям электричество вернулось в дома местных жителей.

Значительные завалы на грунтовых дорогах усложняют доступ энергетиков к поврежденным линиям электропередач. Работы проводятся непрерывно, днем и ночью.

Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году в Ленобласти создадут четыре охраняемые природные территории.

Видео: Telegram / Россети Ленэнерго