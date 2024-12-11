Электроснабжение после непогоды восстановили в 1209 населенных пунктах Ленобласти

Электроснабжение восстановлено в 1209 населенных пунктах Ленобласти после неблагоприятных погодных условий. Об этом проинформировала пресс-служба "Россети Ленэнерго" через свой Telegram-канал.
Сотрудники компании продолжают ликвидировать повреждения на линиях электропередач, возникшие вследствие плохой погоды. Ремонтные бригады завершили восстановление 302 ЛЭП напряжением 6–10 кВ и удалили порядка 900 деревьев, упавших на защитные зоны линий. Благодаря этим усилиям электричество вернулось в дома местных жителей.
Значительные завалы на грунтовых дорогах усложняют доступ энергетиков к поврежденным линиям электропередач. Работы проводятся непрерывно, днем и ночью.
Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году в Ленобласти создадут четыре охраняемые природные территории.
Видео: Telegram / Россети Ленэнерго
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