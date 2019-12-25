Большинство петербургских родителей уже подали заявление на зачисление ребенка в первый класс

Не имеет значение, в какой день вы подали заявление. Главное сделать это в установленный срок.

Петербургские родители подали более 43 тыс. заявлений на зачисление их детей в первый класс. Это 2/3 петербуржцев, которые отдадут своего ребенка в школу в этом году. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Большинство заявлений (34,5 тыс.) были поданы через сайт госуслуг. Еще 8,6 человек подали документы лично в МФЦ. По словам председателя Комитета, с 09:30 до 12:00 1 апреля, когда начался прием, среднее время ожидания в МФЦ составило 2 минуты 36 секунд, однако в некоторых центрах очереди все же были.

С 1 апреля по 30 июня будут приниматься заявления от родителей льготников и тех, кто живет на закрепленной территории. С 6 июля по 5 сентября заявления смогут подать родители, которые не имеют льгот или хотят отдать ребенка в школу, не находящуюся на закрепленной территории.

Ранее Piter.TV узнал о том, что в Красносельском районе планируют построить новую школу на 550 мест. Проект разработают только в 2022 году.

Фото: vk.com/spbgkumfc